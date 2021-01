Calciomercato Juventus – Ipotesi clamorosa, arrivano conferme: “Si può!”

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Sono giorni caldi in casa bianconera, con la dirigenza al lavoro per cercare di concludere alcune operazioni di calciomercato della Juventus. Di carne al fuoco ce n’è parecchia, Paratici e soci hanno vari tavoli aperti su cui lavorare e tante situazioni da risolvere entro la fine di gennaio. In primis ci sono delle riflessioni da fare per quanto riguarda il mercato in uscita. Khedira è ancora alla ricerca di una sistemazione: cedere il tedesco è sicuramente una delle priorità della Juve. Ma il centrocampista ex Real Madrid potrebbe non essere l’unico a lasciare Torino. Poi, ovviamente, c’è il mercato in entrata. L’attaccante è il primo obiettivo, ma non sono escluse anche altre sorprese, soprattutto se i bianconeri dovessero centrare qualche cessione. Infine si pensa anche al futuro e a mettere le mani su alcuni gioielli di prospettiva.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l’esperto di calciomercato di Rai Sport Paolo Paganini ha fatto il punto della situazione: “Quagliarella? I contatti sono continui e vanno avanti ormai da settimane. Inoltre i bianconeri stanno cercando di piazzare Khedira, l’ostacolo è l’ingaggio ma penso che si troverà una soluzione. Poi magari la Juventus cercherà di monetizzare con la cessione di Bernardeschi. Quagliarella è un affare fattibile, c’è il gradimento da parte del giocatore che conosce bene l’ambiente. La Juve puntava forte su Milik, ma il problema è che in ballo c’è una situazione spinosa con il Napoli. E’ stato sondato anche Llorente, ma gli azzurri lo hanno bloccato. Per questo si è pensato a Quagliarella: è integro, è un professionista molto serio e potrebbe dare il suo contributo”. Ma negli ultimi giorni si è parlato anche di un’ipotesi clamorosa, che secondo Paganini potrebbe davvero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Occhio infatti ad un possibile scambio sul quale la Juventus starebbe ragionando: "Bernardeschi ha chiesto di giocare di più anche in vista dell'Europeo. Alla Juve non può farlo e per questo potrebbe davvero concretizzarsi lo scambio con l'Atalanta per il Papu Gomez. Se nessuna nelle due squadre dovesse riuscire a vendere i due giocatori alle cifre sperate, l'affare potrebbe esserci". Un'ipotesi affascinante per la Juve che, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, si sarebbe già informata con il procuratore dell'argentino, lo stesso di Rovella. Lavori in corso, soprattutto per il reparto offensivo. Non solo Quagliarella e Gomez però. Sul taccuino di Paratici infatti ci sono anche tantissimi altri giocatori per rinforzare l'attacco bianconero.