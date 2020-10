Calciomercato Juventus, colpi rinviati e obiettivi ancora caldi: quanti nomi!

Calciomercato Juventus

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Tutto fatto, tutto finito: il calciomercato della Juventus è chiuso. Paratici può ritenersi, tutto sommato, soddisfatto. Pirlo è stato accontentato, almeno in gran parte. Sono arrivati Kulusevski, McKennie, Arthur, Morata e Chiesa. Bene anche sul mercato in uscita: sono stati piazzati diversi giocatori, da Higuain a Matuidi, fino ad arrivare a Rugani, De Sciglio e Douglas Costa. Monte ingaggi abbattuto e età media abbassata. A qualcuno, però, sembrerebbe essere rimasto l’amaro in bocca. Il ds bianconero aveva infatti anche altri obiettivi, che però non sono stati conclusi. Alcune operazioni, però, non sono state abbandonate. Sono state semplicemente rinviate a gennaio o, al massimo, alla prossima estate.

Certamente i riflettori bianconeri sono già puntati alle prossime sessioni di mercato, mentre nel frattempo Pirlo valuterà la rosa che ha a disposizione. Ma sicuramente qualcosa potrebbe mancare. Sulla fascia sinistra ad esempio manca un vice Alex Sandro: De Sciglio è partito, Cuadrado è adattato e il giovane Frabotta non può dare garanzie ad altissimi livelli. Anche a centrocampo, se si troverà una soluzione per Khedira, potrebbe servire un nuovo innesto di cui si era parlato durante l’estate. Poi il Maestro sembrava aver chiesto anche una quarta punta di ruolo: Kean era il prescelto, ma non è arrivato nessuno. Ecco allora spuntare una lunga lista degli obiettivi bianconeri per il prossimo futuro. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: nel mirino ben 13 grossi obiettivi per il futuro! >>>VAI ALLA NOTIZIA