Calciomercato Juventus, ultim’ora Dybala: arrivano due notizie clamorose!

TORINO - Il futuro di Paulo Dybala è un tema di calciomercato che in casa Juventus tiene banco da tempo ormai immemore. Ma la resa dei conti ora è davvero vicina, non c'è più tempo: o dentro o fuori. Appena qualche ora fa il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione proprio sul talento argentino: "Due strade: o la cessione immediata tramite uno scambio, oppure Dybala andrà in scadenza a parametro zero nel 2022". Uno scenario non certo esaltante per la Juve. Ma adesso sono spuntate altre due clamorose notizie che potrebbero riscrivere nuovamente il futuro della Joya <<<