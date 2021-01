Calciomercato, Icardi-Juventus: circola una voce, ecco cosa sappiamo

TORINO – Continua la caccia della Juventus ad una nuova punta da mettere subito a disposizione di Pirlo. E’ la priorità in casa bianconera, non è certo un segreto. Da quanto ne sappiamo, l’idea della dirigenza sarebbe quella di puntare su un usato sicuro, su un giocatore già pronto nell’immediato che possa dare una mano alla Juve da qui al termine di questa stagione. Insomma, un colpo low cost e di breve scadenza. Per questo sono stati accostati alla Vecchia Signora giocatori di un’età molto alta, di esperienza e affidabili. Da Quagliarella a Pellé, fino ad arrivare a Llorente, l’obiettivo sarebbe quello di portare a Torino un centravanti esperto per soli 6 mesi e senza spendere troppo. Poi a fine anno si faranno altre valutazioni.

La prossima estate infatti la Juventus potrebbe tronare sul mercato per un attaccante di tutt’altra levatura e sicuramente più giovane. In questo caso, il nome più caldo rimane quello di Arek Milik. Quasi impossibile prenderlo subito viste le richieste troppo alte del Napoli per un giocatore in scadenza di contratto. Molto più semplice trovare un accordo col ragazzo (che a Torino ci verrebbe di corsa) per un trasferimento a parametro zero in vista della prossima stagione. Per qualità, caratteristiche ed età, Milik sarebbe il centravanti ideale nella testa di Paratici, che lo apprezza e lo segue ormai da molto tempo. Ma in queste ore si è fatta largo anche un’altra ipotesi, che porta ad un altro pallino storico della Juve: Mauro Icardi.

Secondo le ultime voci di calciomercato provenienti dalla Francia infatti, Maurito avrebbe nostalgia dell’Italia e vorrebbe tronare in Serie A. Un’indiscrezione che, visto il poco spazio trovato dall’attaccante argentino al PSG in questa stagione e il suo legame con l’Italia, può tranquillamente essere verosimile. Icardi e Wanda Nara sarebbero prontissimi al ritorno e, in questo caso, l’accostamento alla Juve sarebbe immediato. L’ex attaccante nerazzurro infatti potrebbe finire solo a Torino o, al massimo, sull’altra sponda di Milano, quella rossonera. L’ipotesi Icardi dunque potrebbe tornare fortemente di moda in casa bianconera in vista della prossima stagione. Ma, come sottolineato in apertura, alla Juventus serve subito una punta. Ecco perché sul taccuino di Paratici sono finiti anche tantissimi altri nomi importanti per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<