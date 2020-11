Calciomercato Juventus, colpo nerazzurro: arriva la conferma in diretta!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Juventus di Andrea Pirlo deve ancora prendere forma. Le idee del nuovo tecnico stanno trasformando la squadra, ma alcuni giocatori devono ancora trovare il meglio della condizione. Oltre a questo, Pirlo sta facendo i conti con una rosa corta, o quantomeno deficitaria di qualità, in alcuni reparti. Uno su tutti il centrocampo, che non ha mancato di mostrare le sue carenze in questo avvio di stagione. È dunque probabile che a gennaio la dirigenza voglia tornare a intervenire sul mercato, andando a caccia di un rinforzo per la mediana. E stando all’ultima clamorosa voce di calciomercato, Paratici potrebbe pensare a un giocatore dei rivali nerazzurri.

“So che la Juventus ha chiesto Eriksen per gennaio” – ha spiegato Stefano Petrucci in diretta su Teleradiostereo. Il giornalista, esperto anche di calciomercato, ha rivelato un’indiscrezione che, se verificata, sarebbe davvero clamorosa. Non è la prima volta che si parla di un’ipotesi Eriksen per la Juventus, ma il fatto che la voce continui a circolare potrebbe far pensare a qualcosa di concreto. Quel che è certo è che per i bianconeri il danese potrebbe essere davvero un colpo perfetto. Ed è senza dubbio un profilo che piace tantissimo alla Vecchia Signora, da tempi non sospetti.

Eriksen infatti era finito nel mirino della Juventus già ai tempi del Tottenham, ma Paratici fu beffato dall'offerta di Marotta. Ora, il danese potrebbe nuovamente muoversi per un prezzo più che vantaggioso: non ha mai trovato feeling con Conte, vorrebbe trovare maggior spazio altrove e pare che i nerazzurri abbiano tutta l'intenzione di liberarsene. Nella Juve potrebbe agire da trequartista, o addirittura, come suggerito da diversi addetti ai lavori, da regista davanti alla difesa, ruolo che, agli occhi di Pirlo, nessun altro centrocampista bianconero potrebbe ricoprire con successo. Tutta da verificare invece l'intenzione di Marotta di trattare con la Juve. Staremo a vedere.