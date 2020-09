Calciomercato Juventus – Colpo grosso, ci siamo: Nedved gli ha telefonato!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il tempo passa, il nuovo campionato si avvicina a grandi passi, ma il calciomercato della Juventus procede ancora un po’ al rilento. O meglio, si sta lavorando da tempo per cercare di sbloccarlo definitivamente dopo le prime operazioni già concluse. Ora Andrea Pirlo chiede gli ultimi rinforzi per completare la rosa a sua disposizione e il primo tra tutti dovrà essere un centravanti titolare. Poi si penserà a sistemare tutti gli altri reparti, tra cessioni e nuovi colpi. La sensazione però è che i prossimi giorni saranno decisivi proprio per il grande colpo nel reparto offensivo.

La Juve sembrerebbe aver sciolto ogni riserva e avrebbe messo al primo posto della lista della spesa Luis Suarez, nome altisonante che più di ogni altro ha scaldato le fantasie dei tifosi bianconeri. Il Pistolero si è messo in moto per ottenere il passaporto italiano, ma questo non è l’unico ostacolo alla trattativa. Trattativa però che, come dicevamo, potrebbe subire un’importante accelerata nelle prossime ore. Come confermato da Mundo Deportivo infatti, questa potrebbe essere la settimana decisiva per il colpo Suarez. Nei prossimi giorni infatti sarebbe in programma un incontro tra il Barcellona e gli avvocati di Suarez per trovare un accordo sulla buonuscita che servirà a liberare una volta per tutte l’attaccante uruguaiano. Ma anche la Juve si sarebbe mossa in queste ore.

Sempre secondo Mundo Deportivo infatti, nel weekend Pavel Nedved in persona avrebbe telefonato a Suarez per confermargli che lui rimane la prima scelta della Juventus per l’attacco. Una rassicurazione necessaria, visto il protrarsi della situazione. Ma anche una mossa per convincere del tutto Suarez a continuare il doppio pressing sia sul fronte passaporto che su quello con il Barcellona. Ore calde per Luis Suarez alla Juve: entro qualche giorno potrebbe sbloccarsi finalmente tutto. Ma non è finita qui. Come accennato poco fa infatti, Pirlo chiede anche altri rinforzi subito per completare la rosa: servono almeno altri 5 colpi, ecco i nomi! >>>VAI ALLA NOTIZIA