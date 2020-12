Calciomercato Juventus, annuncio bomba: “In arrivo un’offerta mostruosa!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il calcio mondiale sta risentendo parecchio della crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19. In questo momento, operazioni mastodontiche di calciomercato sembrano difficili da ipotizzare. Eppure circola una voce pazzesca riguardo la Juventus, che potrebbe trovarsi coinvolta in un affare da oltre 70 milioni di euro. Una cifra che avrebbe fatto vacillare qualunque dirigenza in un periodo di normalità, figurarsi di questi tempi. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio questa ultima indiscrezione che, se confermata, potrebbe cambiare totalmente i piani della Vecchia Signora.

Stando a quanto riferisce il portale specializzato in calciomercato Todofichajes.com, i bianconeri starebbero per ricevere un’offerta da circa 70 milioni di euro per Paulo Dybala. La Joya sarebbe nel mirino del Tottenham di Mourinho, che avrebbe scelto l’argentino come uomo chiave per puntare alla Premier League coi suoi Spurs. Se questa gigantesca offerta dovesse davvero arrivare dalle parti della Continassa, Paratici e soci sarebbero costretti quantomeno a valutarla. Dybala resta un patrimonio della Juventus, pur non trovandosi in un momento esattamente esaltante della sua carriera. La società sembrerebbe intenzionata a recuperare il suo numero dieci, con cui c’è ancora da sciogliere il nodo relativo al rinnovo contrattuale. Tuttavia, davanti ad un’offerta da 70 milioni, i progetti di Paratici e soci potrebbero anche cambiare. Un affare del genere infatti aprirebbe a grandi possibilità anche per quanto riguarda il mercato in entrata.

Con i soldi freschi derivanti dall'eventuale cessione di Dybala (oltre al risparmio su un ingaggio importante), la Juve potrebbe sbloccare altre operazioni. Il ritorno di Pogba, per esempio, potrebbe essere tranquillamente finanziato dall'addio dell'argentino, così come altri affari che riguarderebbero principalmente il centrocampo, reparto bianconero attualmente più in difficoltà. A oggi si tratta soltanto di voci, suggestioni, ma che potrebbero presto trovare conferma e stravolgere totalmente le strategie degli uomini di mercato della Juventus.