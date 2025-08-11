Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic: incredibile!

Il calciomercato della Juventus continua a far parlare: ci sono aggiornamenti legati a Dusan Vlahovic abbastanza pesanti

Dusan Vlahovic potrebbe anche rimanere alla Juventus. Un’idea che fino a poco tempo fa sembrava improbabile, eppure tra i tifosi c’è chi inizia a crederci. Ma non tutti la pensano così.

Vlahovic potrebbe restare alla Juventus

Guido D’Ubaldo, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, è stato chiaro: “Secondo me l’avventura del serbo in bianconero è arrivata al capolinea”. L’impressione, dice, è che l’attaccante possa essere inserito come contropartita in altre operazioni di mercato, magari con il Milan o con il Newcastle. Quel che è certo è che Vlahovic, soprattutto ai tempi della Fiorentina, ha dimostrato di essere un centravanti di altissimo livello.

E proprio per questo resta una pedina appetibile: il suo nome è ancora capace di far muovere le trattative e infiammare il dibattito tra i tifosi. Il finale? Tutto aperto. La Juventus dovrà decidere se puntare ancora su di lui… o se trasformarlo nella chiave per arrivare a un colpo da novanta.