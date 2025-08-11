Calciomercato Juventus, ci sono novità su Kolo Muani

Novità pesanti in casa Juventus. Ecco cosa c'è da sapere rispetto a Kolo Muani: il punto su tutto.

La Juventus si muove, e lo fa sul serio. Da Parigi rimbalza la voce che con il PSG ci sia già un’intesa di massima per riportare Randal Kolo Muani a Torino. L’attaccante francese classe ’98 sarebbe pronto a vestire il bianconero con la formula del prestito oneroso (10 milioni) e obbligo di riscatto fissato tra i 30 e i 35 milioni. Un’operazione strutturata, di quelle che non si improvvisano.

Il mercato della Juventus passerà da Kolo Muani?

Tutto fatto, quindi? Non proprio. Perché prima di chiudere l’affare la Juve dovrà liberare spazio e risorse. E qui si entra nel campo delle decisioni complicate: tra i possibili partenti, i soliti tre nomi che circolano da settimane. Dusan Vlahovic, il bomber serbo che ha sempre estimatori. Douglas Luiz, il centrocampista arrivato da poco ma già al centro delle voci. E Nico Gonzalez, esterno offensivo che piace a più club.

In casa Juve si ragiona: servono soldi e margine per rispettare i parametri economici. Solo così l’operazione Kolo Muani potrà andare in porto. E i tifosi, inevitabilmente, si dividono tra chi sarebbe disposto a sacrificare un big pur di vedere il francese a Torino e chi invece non vorrebbe toccare nulla dell’attuale ossatura.

Il mercato, però, non aspetta. E la sensazione è che la prossima mossa — in entrata o in uscita — possa arrivare molto presto.