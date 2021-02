Calciomercato Juventus, cessioni e nuovi colpi: rivoluzione a centrocampo

TORINO – Ve lo abbiamo ripetuto a più riprese nelle scorse settimane e continuiamo a sottolinearlo: il prossimo calciomercato della Juventus porterà in dote parecchie novità soprattutto per quanto riguarda la mediana bianconera. Sarà infatti proprio il centrocampo il reparto in cui la Vecchia Signora cercherà di intervenire in maniera più importante, sia con cessioni che ovviamente con nuovi colpi. In effetti è proprio in mezzo al campo che la Juve ha dimostrato, anche in questa stagione, di aver bisogno di più di qualche ritocco. Lo sa Pirlo e la sa bene anche Fabio Paratici, che starebbe già valutando il da farsi.

Centrocampisti in uscita

Certamente, sia per esigenze di bilancio che di numerosità della rosa, sarà fondamentale capire chi sono i candidati principali a lasciare Torino in estate. In pratica, prima di compare bisogna vendere. Alcuni giocatori bianconeri sono già praticamente certi della riconferma, visto che la Juventus punta fortissimo su di loro. I vari Bentancur, Arthur e McKennie insomma continueranno a far parte della rosa bianconera. Chi invece rischia seriamente di finire sul mercato, come riferisce anche calciomercato.com, sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Guardando il minutaggio concessogli, loro sono i centrocampisti meno utilizzati da Pirlo. Ma sono anche quelli più avanti con l’età e in più hanno anche uno stipendio pesante da 7 milioni annui. Oltretutto, essendo arrivati entrambi a parametro zero, garantirebbero alla Juve due ghiottissime plusvalenze, fondamentali soprattutto in questo momento di crisi economica. In seconda battuta poi dovranno essere valutate anche le situazioni riguardanti Federico Bernardeschi e del giovane Nicolò Fagioli. Il primo pare destinato all’addio, mentre per il secondo bisognerà capire se verrà ceduto in prestito per dargli minutaggio o se verrà tenuto in rosa a crescere alle spalle dei compagni più esperti.

Colpi in entrata

Quando si avranno le idee più chiare su chi lascerà la Juve a fine stagione, si capirà anche in che modo i bianconeri vorranno intervenire in entrata per il centrocampo. La sensazione comunque è che potrebbe arrivare anche più di un colpo solo, ma appunto tutto dipenderà dalle cessioni. A livello di caratteristiche, una delle priorità della dirigenza bianconera sarà un regista puro. Un giocatore capace di legare il gioco, creare geometrie dettando i tempi dell’azione e abile nel fornire l’ultimo passaggio agli attaccanti. Un secondo obiettivo poi potrebbe essere un incursore di gamba, che sappia abbinare bene quantità e qualità e che magari garantisca anche qualche gol in più. Dal centrocampo in effetti stanno arrivando pochissimi gol e una mezzala capace di vedere la porta potrebbe essere davvero utile a Pirlo. Detto questo, chi potrebbe dunque arrivare per davvero alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo? Nel mirino bianconero ci sarebbero già ben 9 grossi nomi per il centrocampo: ecco la lista della spesa completa di Paratici! <<<