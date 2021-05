Mancano davvero poche partite al termine di una stagione che ha visto la Juventus faticare e non poco, soprattutto in Europa, dove l'eliminazione ad opera del Porto ha fatto male a tifosi e società. L'obiettivo è chiaro, centrare la qualificazione in Champions per ripartire con uno spirito diverso e con più ottimismo. La rosa sarà valutata dettagliatamente, ma i vertici di Corso Galileo Ferraris hanno intenzione di operare cambiamenti pesanti in tutti i reparti<<<