Calciomercato Juventus – Bufera Dybala: ecco cosa sta succedendo

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra i temi più bollenti di calciomercato della Juventus spadroneggia sempre la questione Paulo Dybala. Da mesi questa telenovela tiene banco in casa bianconera e negli ultimi giorni sono arrivate moltissime novità, molte delle quali non troppo rassicuranti. Andiamo con ordine e facciamo il punto. La trattativa per il rinnovo va avanti da mesi e non sembra sbloccarsi, nonostante le indiscrezioni abbiano sempre raccontato di una volontà condivisa da società e dal giocatore di continuare insieme. Il nodo però è costituito dalle richieste della Joya: una cifra superiore agli 11 milioni di euro, ritenuta troppo alta dai bianconeri. Ma c’è anche dell’altro.

Occhio infatti al crescente malumore di Dybala in quest’ultimo periodo che potrebbe inevitabilmente condizionare la trattativa per il rinnovo. Oltre alla questione economica infatti, l’argentino vuole sentirsi fondamentale e vuole un ruolo centrale nel progetto tecnico di Pirlo. Come riportato da calciomercato.com, la Joya non avrebbe affatto digerito il fatto di non essere neanche subentrato a partita in corso contro il Crotone. Tanto che Paulo si sarebbe sfogato apertamente nel tunnel dello stadio con Paratici, manifestando tutta la sua frustrazione.

Intanto Antun, agente di Dybala, è a Torino già da diverso tempo, ma l’incontro con la società è slittato. Nuovi contatti potrebbero avvenire in settimana, ma la fumata bianca comunque non pare affatto imminente. Anzi, secondo quanto riportato da Panorama, non solo Dybala ma anche la Juventus ora si starebbe interrogando sul da farsi. La Joya infatti sarebbe ritenuto un elemento di difficile collocazione nel modulo di Pirlo e per questo non sarebbe più visto come fondamentale. Alla luce di ciò dunque, la Juve non sarebbe disposta a rinnovare alle cifre richieste. Se davvero le cose stessero così, l’ipotesi di rivedere Dybala sul mercato non sarebbe troppo fantasiosa. Nel frattempo però, occhio anche al mercato in entrata. Tra affari rimandati e obiettivi ancora caldi, Paratici ha già le idee chiare in vista di gennaio e non solo: ecco i 13 grossi obiettivi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA