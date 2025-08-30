Calciomercato Juventus, Balzarini dà una grossa notizia

Una situazione che la società vorrebbe evitare per non appesantire la rosa.La partita resta aperta

Sul futuro di Nico Gonzalez resta ancora qualche incertezza. A parlarne è stato Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, confermando l’interesse dell’Atletico Madrid.

L’Atletico, spiega Balzarini, vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Una formula che però non convince del tutto la Juventus, perché a quelle condizioni diventa complicato dare il via libera. I bianconeri, che con Igor Tudor hanno già diverse valutazioni da fare in attacco, rischiano così di trovarsi bloccati su più fronti.

La situazione, infatti, va a intrecciarsi anche con l’altra pista calda, quella che porta a Edon Zhegrova. Se l’operazione Nico Gonzalez con l’Atletico dovesse rallentare, anche l’affondo per l’esterno kosovaro potrebbe subire un contraccolpo. A meno che – come sottolinea Balzarini – i soldi in arrivo dal Nottingham Forest non vengano destinati subito all’acquisto di Zhegrova.

Il riferimento è ai circa 15 milioni di euro che gli inglesi pagheranno (a rate, in più esercizi) per Savona. Una cifra che, se reinvestita subito, potrebbe consentire alla Juventus di portare avanti la trattativa con Zhegrova indipendentemente dall’uscita di Nico Gonzalez. C’è però un’altra questione: la sovrabbondanza in corsia destra. Se arrivasse anche Zhegrova senza l’uscita di Nico, Tudor si troverebbe con tanti uomini nello stesso ruolo. Una situazione che la società vorrebbe evitare per non appesantire la rosa.La partita resta aperta. Atletico e Juve trattano, Zhegrova aspetta, il Nottingham può dare una mano con i soldi di Savona. Tutto, però, è legato a un incastro che ancora non si è sbloccato.