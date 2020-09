Calciomercato Juventus, Balzarini conferma: “Si è riaperto uno spiraglio…”

Calciomercato Juventus, raffica di notizie da Gianni Balzarini

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il mercato è ufficialmente aperto. Non c’è da stupirsi dunque che circolino moltissime notizie riguardanti il calciomercato della Juventus. Il noto giornalista di fede bianconera Gianni Balzarini ha fatto il punto della situazione sul proprio canale YouTube, svelando anche alcune importanti indiscrezioni: “La Juve non può più acquistare giocatori extracomunitari dall’estero, per cui Arturo Vidal non potrà tornare a Torino. I due slot a disposizione sono stati già occupati da Arthur e McKennie. Discorso diverso per Luis Suarez che, pur essendo uruguaiano, avendo una moglie italiana ha acquisito la cittadinanza italiana. I bianconeri continuano ad essere sulle sue tracce. Salvo sorprese, arriverà uno tra Dzeko e Suarez. Il bosniaco sarebbe la prima scelta, ma il suo futuro è legatissimo al discorso Milik-Roma. In questa situazione, per farla breve, la Juventus è ostaggio del Napoli. Perché se De Laurentiis non conclude l’affare con i giallorossi, si rischia che Dzeko rimanga nella Capitale. A questo punto Suarez sale nelle gerarchie”. Balzarini ha poi parlato anche di altri possibili affari in ballo, sia in uscita che in entrata.

“Non c’è un caso Higuain alla Juve. L’argentino non rimarrà in bianconero e ha già accettato di andare via. Bisogna solo capire se arriverà una proposta di suo gradimento. E’ uscita questa voce di uno scambio con Chiesa, che non è mai stato abbandonato dalla Juventus. Si è riaperto uno spiraglio con la Fiorentina: si andrebbe a fare uno scambio con conguaglio a favore della Viola, con i bianconeri che dovrebbero aiutare il club toscano a pagare l’ingaggio di Higuain. Invece rischia un po’ di diventare un caso Sami Khedira. E’ oggettivamente difficile in questo momento vendere il tedesco. E’ chiaro che ci vorrà un po’ di tempo e non escludo che possa partire a gennaio. Per quanto riguarda gli esuberi in difesa, posso dire che andare via dalla Juve è doloroso per chiunque. Bisogna lavorarci molto. I bianconeri comunque hanno le capacità, con calma e con pazienza, di sistemare le situazioni di esubero, specialmente in difesa”. Si attendono dunque svolte nel corso del mese di settembre, che sarà sicuramente un mese di fuoco per il calciomercato della Juve. Pirlo aspetta e intanto studia la sua formazione ideale da schierare in campo nella prossima stagione, al netto di cessioni e nuovi acquisti. E il Maestro pare avere le idee già molto chiare da questo punto di vista: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA FORMAZIONE