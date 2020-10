Calciomercato Juventus, altra bomba da Sky: dopo Chiesa arriva anche…

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ultime ore di calciomercato, quelle decisive. La Juventus, dopo le ultime settimane di attesa, pare essersi sbloccata di colpo con un Fabio Paratici letteralmente scatenato. Il CFO bianconero è riuscito a piazzare delle cessioni fondamentali come quelle di Rugani (al Rennes) di De Sciglio (al Lione) e di Douglas Costa (al Bayern Monaco). Tutto in poche ore. L’ultima questione aperta riguarda Sami Khedira, ma per ora la situazione pare bloccata. Non solo uscite però.

Piazzati gli esuberi, Paratici è riuscito a portare a termine l’acquisto di Federico Chiesa, pallino bianconero rincorso da più di un anno. Ne ha dato notizia Sky, con l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che ha dato tutti i dettagli dell’operazione: “Accordo raggiunto con la Fiorentina. Due milioni di prestito per il primo anno, otto per il secondo e 40 milioni per il diritto di riscatto che diventa obbligo a fronte di determinate condizioni“. Ma la Juve starebbe valutando anche un altro importante colpo finale.

Ne ha parlato sempre Di Marzio a Sky: “La Juve potrebbe anche provare il colpo last minute di Emerson Palmieri in prestito dal Chelsea. Il terzino è in uscita e i bianconeri stanno valutando se regalare a Pirlo anche questo acquisto nelle ultime ore di mercato“. Anche altre fonti stanno riportando questa forte indiscrezione, con qualcuno che parla addirittura di accordo vicinissimo tra le parti. Dopo Chiesa dunque, anche Emerson Palmieri sarebbe ad un passo dalla Juventus. E, tra cessioni e ultimi acquisti, ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Chiesa, Emerson Palmieri e gli altri nuovi possibili colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA