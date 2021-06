Calciomercato Juventus, Allegri fa impazzire i tifosi: ecco cosa ha in mente

Massimiliano Allegri è tornato e ora è pronto a costruire insieme alla società una Juventus ancor più forte rispetto al passato. Anche perché - come spesso vi abbiamo ripetuto - il tecnico avrà parecchia voce in capitolo sulle scelte di calciomercato della Vecchia Signora. Da questo punto di vista, Max avrebbe in mente di portarsi a casa anche qualche colpo davvero molto grosso. E allora, quali sarebbero i veri sogni di mercato di Allegri? Su quali top player punterebbe ad occhi chiusi e per i quali farebbe carte false per portarli con sé a Torino? Noi abbiamo provato a rispondere a queste domande, stilando una clamorosa lista dei desideri di Allegri che farebbe impazzire anche i tifosi bianconeri.Pronti? Allora partiamo subito con la raffica di nomi <<<