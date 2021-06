Mercato Juve, Allegri fa piazza pulita: ecco chi può partire

Il ritorno di Massimiliano Allegri e l'addio di Fabio Paratici hanno dato il via alla rifondazione della Juventus, che passerà per grandi colpi di mercato, ma anche per qualche cessione. Sfoltire la rosa, alleggerire il bilancio e fare spazio ai nuovi acquisti. Questi gli obiettivi di Allegri e della dirigenza. Come ormai è noto, il peso dell'allenatore nelle scelte di calciomercato sarà diverso rispetto alla sua prima esperienza in bianconero. Così come per i nuovi arrivi, anche le uscite passeranno al vaglio di Massimiliano Allegri: ecco dunque tutti i nomi sulla lista dei partenti <<<