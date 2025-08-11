Calciomercato, Juventus ad un passo dall’accordo: il punto

Juventus all'opera, ci sono aggiornamenti importanti legati alla prima trattativa che potrebbe esser chiusa in poco tempo

Dalla Germania è rimbalzata la voce: il Newcastle starebbe pensando di inserirsi nella corsa a Randal Kolo Muani. Una notizia che ha fatto rumore, certo, ma che – a Torino – non sembra spaventare nessuno. Dal club inglese, per ora, nessuna conferma. E soprattutto in casa Juve filtra serenità: il sì del giocatore è già in cassaforte. L’accordo con il Paris Saint-Germain?

Kolo Muani-Juventus, ci sono ottime novità

Praticamente definito. Formula giusta, condizioni che piacciono ai francesi. I bianconeri sono lì, davvero a un passo, eppure la fumata bianca non arriva. Perché? La risposta è semplice, e sta tutta nella linea imposta dalla proprietà: ogni acquisto deve essere preceduto da una cessione. Tradotto: prima vendere, incassare, poi affondare il colpo. La trattativa per Kolo Muani resta caldissima, ma il semaforo verde dipende da un’uscita importante. E a Torino lo sanno bene: il tempo stringe, e il PSG aspetta solo il via libera per chiudere.