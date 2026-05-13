Yildiz-Real Madrid, interesse concreto

Nel mentre che prosegue il caos campionato, la Juventus guarda oltre e si tiene vigile sul calciomercato. I nomi in entrata sono tanti, ma occhio anche a quelli in uscita. In questi giorni è stato reso noto che il Real Madrid osserva con attenzione Kenan Yildiz, ma a Torino il numero 10 è considerato un patrimonio tecnico da difendere. Il recente rinnovo fino al 2030, a circa sette milioni più bonus, certifica la centralità del turco nel progetto della Juventus; un’eventuale cessione avrebbe senso solo davanti a un’offerta realmente fuori mercato. Il talento turco ricopre un ruolo centrale nel progetto bianconero, e non a caso sarà il giocatore più pagato della rosa a partire dalla prossima stagione. Per il giocatore dire no al Real sarebbe complesso, ma Yildiz sta benissimo in bianconero e vuole diventare un simbolo del club: questo pesa nelle valutazioni.

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Il valzer dei trequartisti: da Brahim a Nico Paz

Se Yildiz dovesse essere ceduto (anche se pare improbabile in questa sessione di calciomercato), la Juventus non vuole farsi trovare impreparata. Nelle ultime ore è circolata anche un’ipotesi di scambio con Brahim Díaz e Gonzalo García; profili interessanti, soprattutto il giocatore marocchino, stimato dallo staff tecnico. Tuttavia, cedere Yildiz richiede una contropartita di livello superiore: servirebbe un talento con prospettiva da stella europea, non soltanto giocatori utili alla rotazione. Qui entra in gioco il nome giusto: Nico Paz, oggi protagonista nel Como. Il Real mantiene un diritto di recompra tra il 2025 e il 2027 e conserva il 50% sulla futura rivendita; a Madrid valutano seriamente di riportarlo al Bernabéu già a giugno. Questo dettaglio rende l’incastro teoricamente possibile e strategicamente sensato. A livello tattico e tecnico, i due giocatori si equivalgono. Entrambi possono muoversi in quasi tutte le posizioni della trequarti, e ambo i giocatori hanno giocato anche come "falso nove". Nico Paz classe 2004, Yildiz classe 2005: i due mancini sono considerati i talenti migliori non solo della Serie A, ma di tutta Europa. Non a caso uno dei club più vincenti d'Europa ha messo gli occhi su di loro.

Yildiz-Nico Paz, conviene?

Paz è giovane, tecnico, già decisivo in Serie A e con margini enormi di crescita; conosce il campionato e garantisce prospettiva, qualità e valore patrimoniale. Per i tifosi juventini perdere Yildiz sarebbe un colpo durissimo, ma l’arrivo di un talento così renderebbe l’operazione più accettabile, sia tecnicamente sia simbolicamente. I due si trovano alla loro seconda stagione in Serie A (per Yildiz si tratterebbe della terza, ma è solo dal 24/25 che è stabilmente titolare in prima squadra). Alla loro prima esperienza nel campionato italiano avevano impressionato. Yildiz chiuse la stagione con 35 presenze, 7 reti e 5 assist. Nico Paz, se vogliamo, fece ancora meglio: 24 presenze condite da 6 gol e 9 assist. Anche in questa stagione, i due hanno numeri simili: l'argentino è a quota 12 gol, mentre il turco è fermo a 10. Entrambi hanno fornito 6 assist e giocato 35 partite. Dei dati ottimi, per due squadre che lottano per lo stesso obbiettivo. Se il Real vuole davvero il numero 10 bianconero, la Juventus deve alzare la richiesta: o una cifra superiore ai 100 milioni, oppure una futura stella come Nico Paz.