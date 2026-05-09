Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora tutto da scoprire. L’attaccante serbo, rientrato la scorsa giocata con il Verona e subito a segno con un gol da punizione, avrà ora le ultime tre giornate di campionato per mostrare alla Juventus tutto il suo vero valore.

Dopodiché al termine della stagione, quando si saprà se i bianconeri parteciperanno o meno alla prossima Champions League, la dirigenza bianconera e il calciatore si incontreranno per discutere il rinnovo di contratto. Un prolungamento di cui se ne parla da mesi e come vi abbiamo svelato nelle ultime settimane, la situazione al momento è in una fase di stallo.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

Matteo Moretto, insider di mercato, ci aggiorna con le ultime novità in merito al rinnovo di Dusan Vlahovic. Qui sotto le sue parole: “Se la Juve va in Champions farà un mercato, se la Juve non va in Champions ne farà un altro. Anche dal punto di vista degli stipendi in questo contesto, sicuramente il rinnovo di Vlahovic rientra in questa situazione rientra.

Ad oggi la Juve dice ci sono delle dinamiche che non abbiamo ancora ben chiare, soprattutto dal punto di vista delle garanzie fisiche di Vlahovic - ha aggiunto -. A fine stagione le parti si incontreranno, ma la Juventus non ha intenzione di alzare troppo la posta. O Vlahovic accetterà le condizioni della Juventus, sennò sarà addio. Ad oggi la situazione è veramente ferma, quindi capiremo nelle prossime settimane”.