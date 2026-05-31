Icardi torna nei radar della Juventus

Il nome di Mauro Icardi torna a circolare con forza attorno alla Juventus. Dopo i primi contatti esplorativi avuti nei mesi scorsi, l’attaccante argentino sarebbe nuovamente finito tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera. L’eventuale operazione, però, resta strettamente collegata al futuro di Dusan Vlahovic. La priorità della Juventus continua infatti a essere il rinnovo del centravanti serbo, ma la situazione resta ancora aperta e costringe il club a valutare alternative. Icardi non rappresenta la prima scelta, ma continua a essere considerato un profilo interessante per esperienza, costi e caratteristiche tecniche. La situazione contrattuale rende inoltre l’operazione particolarmente intrigante. L’argentino potrebbe infatti liberarsi dal Galatasaray nelle prossime settimane, scenario che aprirebbe inevitabilmente nuove opportunità di mercato.

Kolo Muani, Mateta e gli altri nomi per l’attacco

La Juventus continua comunque a muoversi su più tavoli. Il primo nome nella lista offensiva resta quello di Randal Kolo Muani, reduce dall’esperienza in prestito lontano da Parigi. L’attaccante francese gradirebbe un ritorno a Torino, ma le richieste economiche restano elevate. L’operazione Kolo Muani continua a essere considerata complessa soprattutto dal punto di vista finanziario. Tra i profili osservati resta vivo anche l’interesse per Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese piace per fisicità, esperienza internazionale e caratteristiche offensive. La crescita delle sue quotazioni, però, rischia di aumentare sensibilmente costi e concorrenza. Per questo motivo la Juventus continua a mantenere aperte più soluzioni. Kolo Muani, Mateta, ma anche lo stesso Icardi, sono tutti nomi già esaminati dalla Juventus nel mercato di gennaio. Per varie motivazioni sono poi sfumati, ma ecco che il mercato estivo riaccende vecchie fiamme.

Perché Icardi può diventare un’opportunità concreta

La Juventus potrebbe aver bisogno di due rinforzi offensivi, soprattutto in caso di cambiamenti importanti nel reparto. Un attaccante esperto, disponibile a parametro zero e già abituato alla Serie A rappresenterebbe un’opportunità difficile da ignorare. C’è poi anche un altro aspetto da considerare. I rapporti tra Icardi e Spalletti, complicati durante gli anni vissuti insieme all’Inter, sembrano ormai appartenere al passato. L’interesse mostrato dalla Juventus negli ultimi mesi avrebbe confermato il superamento definitivo di quelle tensioni. Il nome dell'argentino, ad oggi, resta una pista secondaria, ma i dirigenti bianconeri sono pronti a cogliere la palla al balzo. In un mercato che potrebbe cambiare rapidamente, il nome di Mauro Icardi continua a restare presente nei pensieri bianconeri. E questa volta, forse, più di quanto sembri.