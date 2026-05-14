Il richiamo dell’Italia e i vantaggi fiscali

Il profilo di Theo Hernandez torna d’attualità per la Serie A dopo una stagione vissuta in Arabia Saudita con l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il laterale francese ha disputato un’annata positiva, ma il desiderio di rientrare nel calcio europeo di alto livello non è mai stato nascosto. L’Italia, in questo senso, rappresenta un territorio familiare. Ha vissuto anni fantastici al Milan, dove è diventato il difensore più prolifico della storia rossonera, superando Paolo Maldini, e non li ha di certo dimenticati.

Alla base delle recenti voci di mercato c’è un aspetto determinante di natura fiscale. Theo ha atteso di completare i 183 giorni di residenza in Arabia Saudita per beneficiare di un regime di tassazione estremamente favorevole sui redditi percepiti. Questo dettaglio può fare la differenza nelle trattative con eventuali club italiani. Questo sistema politico consente di strutturare un contratto importante con un impatto più leggero sui bilanci societari. Resta comunque la necessità, per il giocatore, di rivedere verso il basso le attuali richieste economiche, oggi molto elevate.

Il nuovo scenario societario in Arabia

Un altro elemento che può favorire la partenza del francese riguarda i cambiamenti interni all’Al Hilal. Il fondo sovrano PIF ha infatti ceduto il 70% delle quote alla Kingdom Holding Company del principe Bin Talal, aprendo a una nuova fase gestionale improntata maggiormente alla sostenibilità economica. In questo contesto, la cessione di giocatori con ingaggi rilevanti e forte mercato internazionale diventa una possibilità concreta. Theo rientra perfettamente in questo identikit. È un giocatore nel pieno della maturità calcistica, con esperienza europea, grande forza fisica e capacità di incidere anche in zona gol. Il richiamo dell’Europa, unito a una situazione societaria in evoluzione, può spingere entrambe le parti a valutare con interesse un trasferimento già nella prossima finestra estiva.

Chi può approfittarne in Serie A

In Italia, un profilo come quello di Theo Hernandez può rappresentare un’occasione rara. La sua capacità di abbinare spinta offensiva, corsa e conoscenza del campionato lo rende appetibile per club di vertice che cercano qualità immediata sulla fascia sinistra. Il suo nome era già stato accostato alla Juventus nei mesi scorsi, ma non è escluso che anche altre realtà possano inserirsi se le condizioni economiche lo permetteranno. Dopo una sola stagione lontano dall’Europa, il ritorno in Serie A non appare più come una semplice suggestione. Se l’ingaggio verrà rimodulato e la trattativa resa sostenibile, Theo potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato, un rinforzo capace di spostare gli equilibri fin da subito.