Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe ben presto essere definito. L’esterno argentino, in prestito dalla Juventus all’Atletico Madrid, ha convinto il club madrileno, che ora vorrebbe procedere a trattare con la Vecchia Signora per trovare il giusto accordo.

Ricordiamo di come all’interno del contratto del giocatore, è presente una clausola legata alle presenze effettuate- minimo 20 da 45 minuti, condizione che avrebbe fatto scattare automaticamente l’obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro. Tali condizioni non si sono però verificate, e ora l’Atletico cercherà un’intesa con la Juventus per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante ad un prezzo più vantaggioso.

La richiesta dei bianconeri

Il club bianconero, è intenzionato a lasciare partire Nico Gonzalez, ma naturalmente non vorrà scendere sotto determinate cifre, scelta condivisibile se si pensa anche all’investimento effettuato per acquistarlo dalla Fiorentina.

Stando alle ultime notizie, i contatti tra i due club sono già partiti e in questi giorni si cercherà di capire se l’operazione potrà andare a buon fine. L’idea è senz’altro quella di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le società, con la dirigenza bianconera che molto probabilmente non scenderà sotto la soglia dei 25 milioni.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse concretizzarsi, il giocatore farà ritorno a Torino e verrà valutato da Luciano Spalletti. Non è esclusa una sua permanenza in bianconero, considerando anche di come il tecnico toscano abbia sempre ammirato le sue qualità tecniche.