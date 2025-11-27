Calciomercato Juve, si studia il colpo a centrocampo

La dirigenza bianconera, è al lavoro per consegnare a Spalletti un nuovo centrocampista. Nelle ultime ora si è fatto avanti un nuovo nome.

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Juventus inizia a muovere i primi passi. Non c’è dubbio che i bianconeri se dovessero fare qualche operazione, la farebbero per rafforzare il proprio centrocampo, così da regalare e mettere a disposizione di mister Spalletti più soluzioni per il resto della stagione.

Nelle ultime ore, nei radar della dirigenza bianconera, si regista l’interesse per un giovane prospetto. Si tratta di Alex Toth, centrocampista ungherese attualmente in forza al Ferencvaros.

Alla scoperta di Alex Toth

Alex Toth è un centrocampista classe 2005, che già si è messo in mostra anche a livelli europei, come lo dimostrano le sue ottime prestazioni in Europa League. I numeri della sua stagione finora sono veramente sorprendenti. Ad oggi, ha disputato 19 partite, realizzando due gol e cinque assist. Grazie ai rendimenti che ha raggiunto sul campo, si è conquistato una maglia da titolare all’interno del club, che ora lo considera un punto fermo del proprio centrocampo.

Da segnalare anche che Toth, è diventato una giocatore importante anche per la Nazionale ungherese. Difatti, dal suo esordio nel mese di marzo ha già totalizzato nove presenze, diventando così un punto fermo anche nella rispettiva Selezione. Insomma ci sono tutti i presupposti per diventare un giocatore importante.

Il costo del cartellino

Attualmente il Ferencvaros, per lasciar partire il giocatore chiede una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La sensazione è che però, più passi il tempo più il prezzo aumenti. Basta pensare che fino alla passata stagione il suo cartellino si aggirava sui 3-4 milioni.

Naturalmente sul giocatore, non sono finiti solamente gli occhi della dirigenza bianconera. Sull’ungherese ci sono infatti già diversi top club europei, tra cui il Bayer Monaco e il Borussia Dortmund. Non manca quindi la concorrenza per la Juventus, che se vorrà aggiudicarsi le prestazione del giovane talento, dovrà agire in anticipo.

Quel che è certo, è che se la Juventus del futuro vuole fondarsi su una linea verde e scelte sostenibili, questi sono i colpi da mettere a segno. Con l’innesto di Toth, la società consegnerebbe a Spalletti una giovane promessa su cui lavorare e renderlo un talento cristallino. Le prossime settimane, saranno importanti per capire gli sviluppi su un eventuale trattativa.