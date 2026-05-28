Nelle ultime ore, la trattativa per Alisson Becker del Liverpool ha subito una brusca frenata. Se la Juventus nelle settimane scorse, si era mossa concretamente con il portiere e con il suo agente, per capire la fattibilità dell’operazione, ottenendo anche un’apertura da parte del brasiliano, ora i Reds starebbero complicando i piani della dirigenza bianconera.

Difatti, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, il club inglese vorrebbe continuare il percorso con Alisson e si starebbe opponendo alla sua cessione. Una notizia non piacevole per la dirigenza bianconera, che si era mossa in anticipo e sperava nel grande colpo.

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Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano

ha fatto il punto sulla situazione legata ad

Alisson. Qui sotto le sue parole:

"La Juventus ha offerto ad aprile un contratto a lungo termine ad Allison, che ha un anno in più di contratto al Liverpool. Al momento il club inglese, da quanto ho capito nelle ultime 24 ore, ha detto direttamente al portiere che vogliono che rimanga al club. Allison è stato sicuramente tentato dalla Juventus, ma probabilmente stava considerando l’uscita solo se il Liverpool avesse detto 'Ok, puoi andare. Apriamo una nuova era in termini di portiere'. Ma non ha mai voluto rompere il suo rapporto con il Liverpool.

Ora probabilmente l’unica via per Allison di andare alla Juventus è se Allison va al Liverpool e dice 'Lasciatemi andare. Voglio andare. Lasciatemi andare subito'. In quel caso, vedremo”.