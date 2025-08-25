Calciomercato Juve, se sfuma il ritorno di Kolo Muani pronto il sostituto

In casa Juventus gli ultimi giorni sono accesi. La dirigenza sta lavorando sul ritorno di Kolo Muani, ma si osserva anche il sostituto

La Juventus continua a lavorare sul fronte offensivo e tra le alternative a Randal Kolo Muani spunta anche Christopher Nkunku, attaccante francese del Chelsea. Insieme a lui restano nel mirino anche Nicolas Jackson e Lois Openda, tutti profili seguiti dalla dirigenza bianconera in caso di fumata nera con il PSG.

Il problema con i campioni di Francia resta la distanza tra domanda e offerta: i bianconeri vogliono chiudere a 55 milioni complessivi, mentre i parigini continuano a chiedere tra i 60 e i 70. Con il mercato agli sgoccioli, la Vecchia Signora deve farsi trovare pronta a ogni scenario.

La priorità resta Kolo Muani, ma se l’affare non dovesse andare in porto, il principale indiziato tra i sostituti è Christopher Nkunku. Il Chelsea ha bisogno di vendere in attacco e, proprio per questo, la dirigenza bianconera potrebbe trovare terreno fertile nel caso in cui la trattativa per l’ex Eintracht Francoforte dovesse sfumare in modo definitivo.