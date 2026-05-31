La dirigenza bianconera si prepara ad un’eventuale cessione di Gleison Bremer e, per tale motivo è già alla ricerca del suo sostituto. Il nome che è balzato in cima alla lista degli obiettivi della Juventus è quello di Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, attualmente in forza al Bayern Monaco, garantirebbe esperienza internazionale e leadership, qualità indispensabili per rinforzare il reparto difensivo della Vecchia Signora.

Il rapporto con Spalletti

Il ritorno in Italia del difensore, potrebbe essere favorito dal rapporto di stima e rispetto che lega a mister Luciano Spalletti. I due hanno vissuto insieme l’annata dello scudetto del Napoli e si riconcilierebbero volentieri per iniziare una nuova avventura.

L’unico vero ostacolo dell’operazione è rappresentato dai costi. Tra cartellino e ingaggio, la Juventus impone regole ferree e non è disposta a spingersi oltre i nuovi parametri finanziari. Se la società tedesca dovesse aprire per un trasferimento in prestito, i bianconeri potrebbero allora decidere di intensificare i contatti per capire la fattibilità dell’operazione.