In caso di partenza di Gleison Bremer, la Juventus valuta Kim Min-jae come suo sostituto.

Stefania Palminteri

La dirigenza bianconera si prepara ad un’eventuale cessione di Gleison Bremer e, per tale motivo è già alla ricerca del suo sostituto. Il nome che è balzato in cima alla lista degli obiettivi della Juventus è quello di Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano, attualmente in forza al Bayern Monaco, garantirebbe esperienza internazionale e leadership, qualità indispensabili per rinforzare il reparto difensivo della Vecchia Signora.

Nuova Juventus, primo colpo di mercato vicino?

Il rapporto con Spalletti

Il ritorno in Italia del difensore, potrebbe essere favorito dal rapporto di stima e rispetto che lega a mister Luciano Spalletti. I due hanno vissuto insieme l’annata dello scudetto del Napoli e si riconcilierebbero volentieri per iniziare una nuova avventura.

L’unico vero ostacolo dell’operazione è rappresentato dai costi. Tra cartellino e ingaggio, la Juventus impone regole ferree e non è disposta a spingersi oltre i nuovi parametri finanziari. Se la società tedesca dovesse aprire per un trasferimento in prestito, i bianconeri potrebbero allora decidere di intensificare i contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti