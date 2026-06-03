La Juventus insiste per Kolo Muani

La Juventus continua a lavorare per riportare Randal Kolo Muani a Torino. L’attaccante francese resta uno dei principali obiettivi offensivi dei bianconeri e nelle prossime settimane potrebbe andare in scena un nuovo incontro con il Paris Saint-Germain per cercare di sbloccare definitivamente la situazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due società sono destinate ad aggiornarsi nuovamente dopo i primi contatti avvenuti nelle ultime settimane. La volontà juventina resta chiara: trovare una formula economicamente sostenibile per riportare il francese alla Continassa. Il principale ostacolo continua però a essere rappresentato dalle richieste del club parigino. Il Paris Saint-Germain valuta infatti il cartellino del giocatore circa 30 milioni di euro e continua a preferire una cessione definitiva piuttosto che una nuova operazione temporanea. La Juventus, invece, vorrebbe evitare un investimento immediato di questa portata. I bianconeri possono però contare su un elemento considerato importante: la volontà dello stesso Kolo Muani, che continua a vedere con favore un ritorno a Torino dopo l’esperienza vissuta negli ultimi mesi.

David può diventare la chiave della trattativa

Nel confronto tra le due società potrebbero emergere anche formule differenti rispetto a una semplice operazione economica. Una delle ipotesi che continua a circolare riguarda infatti un possibile coinvolgimento di Jonathan David. L’attaccante canadese, arrivato con aspettative elevate, non sembra oggi completamente centrale nei piani di Luciano Spalletti. Pur continuando a godere della fiducia della società, il suo futuro resta ancora da definire. Proprio qui potrebbe inserirsi l’idea dello scambio. La Juventus potrebbe infatti utilizzare David come contropartita tecnica per ridurre i costi dell’operazione e facilitare l’arrivo di Kolo Muani. Esiste inoltre un altro elemento che potrebbe favorire questa soluzione. Il dirigente parigino Luis Campos conosce molto bene il centravanti canadese, avendolo seguito da vicino durante l’esperienza francese. Un rapporto che potrebbe rendere più semplici eventuali discussioni.

Le prossime settimane saranno decisive

Ad oggi non esistono accordi definitivi né trattative avanzate su uno scambio diretto. L’ipotesi, però, continua a restare sul tavolo perché potrebbe risolvere diverse esigenze contemporaneamente. La Juventus vuole regalare a Spalletti un attaccante già conosciuto e apprezzato. Il Paris Saint-Germain cerca invece una soluzione definitiva per il futuro di Kolo Muani. Per questo motivo i prossimi incontri tra le parti potrebbero diventare decisivi. La sensazione è che la trattativa sia ancora aperta e che Juventus e Paris Saint-Germain stiano cercando la formula giusta per arrivare a un compromesso.