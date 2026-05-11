La Fiorentina non è intenzionata a procedere al riscatto di Daniele Rugani. Il difensore classe 1994 tornerà alla Juventus a fine stagione.
Daniele Rugani, trasferitosi in prestito alla Fiorentina durante la sessione invernale di calciomercato, con molta probabilità farà di rientro a Torino al termine della stagione. Il club toscano, sembrerebbe infatti non essere intenzionato a procedere al riscatto del difensore classe 1994.
Le condizioni per il riscattoRicordiamo di come la Fiorentina, abbia inserito all’interno del contratto una clausola obbligatoria di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Proprio in virtù di tutto ciò, affinché ora si realizzi l’obbligo del riscatto occorrerebbe che il difensore giocasse 45 minuti per ciascuna delle partite rimanenti e al momento sembra alquanto difficile, viste le scelte di Vanoli nelle ultime sfide
In caso di uno ritorno alla Vecchia Signora, il centrale sarà poi rimesso sul mercato dalla dirigenza bianconera per cercare una sistemazione che faccia contente entrambe le parti.
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