Nelle scorse settimane, la Juventus aveva mosso i primi passi per Antonio Rudiger. Nonostante non ci fosse stato nulla di concreto, la dirigenza bianconera aveva sondato il terreno per tentare il grande colpo a parametro zero.

Nella giornata di oggi, è però arrivata la notizia del prolungamento di contratto da parte del difensore tedesco con il club madrileno. A riportare la notizia è stato Fabrizio Romano, che ha svelato di come le due parti abbiano raggiunto accordo verbale che legherà il calciatore ai Blancos fino a giugno 2027.

Nulla da fare quindi per un suo ritorno nel nostro campionato, la Juventus dovrà ora guardarsi intorno e virare su altri obiettivi.