Calciomercato Juve, Romano su X: “Si lavora allo scambio Joao Mario-Holm”

Le parole di Fabrizio Romano sulla trattativa tra Juventus e Bologna. Le due società starebbero lavorando per uno scambio di prestiti.

La Juventus è al lavoro per portare a Torino un nuovo terzino destro. Nelle ultime ore, la società bianconera ha iniziato i primi colloqui con il Bologna per Emil Holm. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di effettuare uno scambio con Joao Mario. Sul punto è intervenuto Fabrizio Romano, che ha scritto così su X:

“La Juventus sta facendo progressi nei colloqui per ingaggiare Emil Holm come nuovo terzino destro, nell’ambito di uno scambio con João Mario. II Bologna è interessato a Joao Mario, mentre le trattative sulla formula dell’operazione sono ancora in corso. Potrebbe trattarsi di un doppio prestito”.