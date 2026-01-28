Calciomercato Juve, Romano: “L’Aston Villa ci ha provato per David”

Fabrizio Romano ha parlato di un tentativo del club inglese per David. La trattativa però non è mai realmente iniziata.

Attraverso il suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha raccontato del tentativo dell’Aston Villa per Jonathan David. Di seguito le sue parole:

“Una delle squadre che ha pensato a Jonathan David durante questo mercato invernale è stato l’Aston Villa, che ha cercato l’attaccante finché non è andato su Tammy Abraham. Però ha provato per Mateta, ha provato per En-Nesyri, tra le varie chiamate che ha fatto l’Aston Villa, ci sono state anche delle chiamate per Jonathan David.

Al di là del fatto che Jonathan David sta nettamente migliorando il suo rendimento alla Juventus nelle ultime settimane, la Juve su Jonathan David ha dato una chiusura immediata. E lo stesso giocatore non ha mai pensato di andare via, si era parlato anche di Milan tra novembre e dicembre, ma abbiamo sempre detto che non ci è mai risultato nulla su quel tipo di vicenda. Poi vedremo più avanti, nei prossimi mesi, come continuerà questo rapporto con la Juventus”.