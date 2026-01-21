Calciomercato Juve, Romano: “Kessié opportunità per giugno”

Le parole di Fabrizio Romano sul possibile futuro di Franck Kessié. Il centrocampista è nel mirino della dirigenza bianconera.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è tornato a parlare della situazione legata al futuro di Franck Kessié. Attraverso il suo canale YouTube, arrivano così importanti aggiornamenti su quale potrebbe essere la prossima squadra del centrocampista ivoriano. Di seguito le dichiarazioni:

“Sulla lista della Juventus il nome di Kessié c’è da tempo per la prossima estate. La Juve è molto attenta ai giocatori in scadenza, abbiamo nominato Mingueza e non solo. Insomma, una Juve sempre molto attenta a questo tipo di opportunità e Frank Kessiè è un giocatore che alla Juve piace per caratteristiche. È un’opportunità che la Juve potrebbe andare a cogliere, quindi sicuramente è un nome in lista Juventus per giugno“. Così Fabrizio Romano.