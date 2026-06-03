La dirigenza bianconera, è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. In casa Juventus, si stanno facendo diverse valutazioni su chi sarà l’attaccante del futuro, in attesa ancora di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic.

I bianconeri potrebbero infatti acquistare uno o addirittura due attaccanti nel corso dell’estate, molto dipenderà dalla scelta del centravanti serbo. La sua situazione resta ancora incerta e rappresenta uno dei temi più caldi del mercato bianconero.

A prescindere da quello che accadrà con Vlahovic, però, la dirigenza sembra avere già individuato uno degli obiettivi principali per l’attacco: si tratta di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, quest’anno in prestito dal PSG al Tottenham, tornerebbe volentieri in bianconero ed avrebbe già dato segnali di apertura per un suo trasferimento.

Fabrizio Romano conferma la trattativa

A confermare l’interesse della Juventus è stato anche Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulla situazione a Time2Play. Leggiamo le sue parole:

“Dall’estero arriverebbe anche Randal Kolo Muani, anzi tornerebbe alla Juve; il giocatore ha già dato il suo sì, la Juve gli manca, ma il Paris Saint-Germain fissa il prezzo e non ha fretta. La telenovela si sta riaprendo”.