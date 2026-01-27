Calciomercato Juve, Romano: “Beto via solo a titolo definitivo”

Stando alle parole di Fabrizio Romano, la pista che porta a Beto sarebbe da escludere. L’Everton non accetta offerte in prestito.

Negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Beto quale possibile nuovo attaccante della Juventus. A fare il punto della situazione, ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che si è espresso così:

“Quello che mi dicono verificando anche lato Everton è che in questo momento Beto salvo proposte a titolo definitivo importanti non esca ad oggi, questa è la linea dell’Everton. La Juventus, come sapete, il titolo definitivo per l’attaccante non è disposto a farlo, non può farlo, non vuole farlo, e quindi ad oggi è una pista che io non percorrerei”.