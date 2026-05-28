Negli ultimi giorni, la Juventus ha mostrato interesse per Andrew Robertson, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Liverpool. L’esterno classe 1994, è in uscita dai Reds dopo una lunga esperienza ad Anfield e rappresenterebbe una grande occasione sia per la sua esperienza internazionale che per la sua affidabilità. I bianconeri, consapevoli che il giocatore aveva già un base di accordo con il Tottenham, hanno provato ad inserirsi in extremis, ma senza ottenere i risultati sperati.

Accordo con il Tottenham

Il tentativo della Juventus, sembra però non aver dato i risultati sperati. Difatti, nelle ultime ore, sembrerebbe che Andy Robertson abbia trovato un accordo verbale con il Tottenham. Il progetto di rilancio degli Spurs e la possibilità di continuare in Premier League, avrebbero fatto la differenza nella scelta del terzino scozzese.

Il giocatore, nei prossimi giorni potrebbe già essere a Londra per mettere nero su bianco, dopodiché sarà pronto per iniziare una nuova avventura sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi.