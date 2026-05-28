Andy Robertson ha trovato l’accordo con io Tottenham. Sfuma così l’obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto difensivo.
Negli ultimi giorni, la Juventus ha mostrato interesse per Andrew Robertson, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Liverpool. L’esterno classe 1994, è in uscita dai Reds dopo una lunga esperienza ad Anfield e rappresenterebbe una grande occasione sia per la sua esperienza internazionale che per la sua affidabilità. I bianconeri, consapevoli che il giocatore aveva già un base di accordo con il Tottenham, hanno provato ad inserirsi in extremis, ma senza ottenere i risultati sperati.
Accordo con il Tottenham
Il tentativo della Juventus, sembra però non aver dato i risultati sperati. Difatti, nelle ultime ore, sembrerebbe che Andy Robertson abbia trovato un accordo verbale con il Tottenham. Il progetto di rilancio degli Spurs e la possibilità di continuare in Premier League, avrebbero fatto la differenza nella scelta del terzino scozzese.
Il giocatore, nei prossimi giorni potrebbe già essere a Londra per mettere nero su bianco, dopodiché sarà pronto per iniziare una nuova avventura sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi.
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