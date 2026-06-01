Kalulu è la certezza, dietro cambia tutto

La Juventus non considera la fascia destra una priorità assoluta del mercato estivo. Questo, però, non significa che il reparto resterà identico rispetto all’ultima stagione. Alcuni movimenti appaiono inevitabili. La certezza più grande porta il nome di Pierre Kalulu. Il difensore francese è reduce da una stagione molto positiva e rappresenta oggi il titolare indiscusso della corsia destra. Prestazioni solide, continuità e affidabilità hanno convinto tutti all’interno della società. L’assenza dai Mondiali non modifica i giudizi sul suo rendimento. La concorrenza nella nazionale francese resta enorme e il livello dei giocatori disponibili è altissimo. Diversa invece la situazione delle alternative. Emil Holm, arrivato per aumentare le rotazioni, non resterà a Torino. Il suo ritorno in Emilia appare ormai definito, complice anche l’infortunio che ha chiuso anticipatamente la stagione. Anche Joao Mario sembra destinato a lasciare nuovamente la Continassa. Dopo il ritorno dal prestito, le possibilità di permanenza appaiono limitate. Per questo motivo la Juventus sa di dover intervenire numericamente.

Ottolini riapre il dossier Mingueza

Per completare il reparto, la dirigenza è tornata a lavorare su un obiettivo già seguito nei mesi precedenti. Il nome è quello di Oscar Mingueza. Non si tratta di una novità assoluta: Marco Ottolini ha continuato a monitorare la situazione del difensore spagnolo anche dopo il mancato accordo di gennaio. In inverno la trattativa si era fermata principalmente per questioni economiche. La Juventus non aveva ritenuto conveniente investire immediatamente per un giocatore destinato inizialmente a un ruolo di rotazione. La scelta era quindi ricaduta su altre soluzioni temporanee. Adesso, però, il quadro è differente. Mingueza viene considerato un profilo interessante per diversi motivi. Può occupare più ruoli difensivi, conosce contesti competitivi importanti e possiede caratteristiche compatibili con le idee di Luciano Spalletti. L’eventuale arrivo a parametro zero aumenterebbe ulteriormente l’interesse bianconero.

La concorrenza aumenta, la Juve riflette

L’operazione, però, resta tutt’altro che semplice. Sul difensore spagnolo si è acceso l’interesse di numerosi club europei. La concorrenza più pericolosa arriva dall’Inghilterra. Alcune società di Premier League possono garantire stipendi più elevati e prospettive sportive differenti. Anche dalla Spagna continuano ad arrivare segnali di interesse. Questo rende la corsa molto più complicata. La Juventus, inoltre, deve ancora definire le priorità sulle fasce. La possibile partenza di Cambiaso potrebbe infatti spostare attenzioni e risorse economiche verso altri reparti. Una cosa però appare evidente. La corsia destra non subirà una rivoluzione totale. L’idea è chiara: mantenere Kalulu come punto fermo e aggiungere un’alternativa affidabile. E in questo momento il nome di Mingueza continua a restare uno dei più concreti.