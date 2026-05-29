La Juventus si muove: Mateta torna un nome caldo

La Juventus continua a progettare il futuro del proprio reparto offensivo, consapevole che gran parte delle strategie estive dipenderanno dalle decisioni legate a Dusan Vlahovic. Il contratto dell’attaccante serbo resta uno dei temi principali in casa bianconera e l’incertezza attorno alla sua situazione obbliga il club a guardarsi intorno. Tra i nomi tornati d’attualità nelle ultime settimane c’è quello di Jean-Philippe Mateta, profilo già seguito durante il mercato invernale e ora nuovamente valutato dalla dirigenza. L’attaccante francese del Crystal Palace rappresenta un profilo che piace per caratteristiche fisiche, esperienza internazionale e capacità di interpretare il ruolo di centravanti tradizionale. Alto, strutturato fisicamente e forte nel gioco aereo, Mateta viene considerato un giocatore capace di offrire soluzioni differenti all’attacco bianconero. La Juventus lo aveva già monitorato nei mesi scorsi, quando diverse società italiane avevano effettuato valutazioni sul suo profilo senza però affondare il colpo. L’interesse non è mai realmente sparito e adesso il suo nome è tornato concretamente nei radar bianconeri.

Dai problemi fisici al ritorno in campo: perché Mateta convince ancora

Uno dei motivi che aveva rallentato possibili trattative nei mesi precedenti riguardava principalmente le condizioni fisiche del centravanti francese. I dubbi erano concentrati soprattutto sul ginocchio destro, situazione che aveva spinto alcuni club a interrompere o rimandare valutazioni più approfondite. L’attaccante è rimasto fuori per diverse settimane, ma una volta rientrato ha progressivamente ritrovato spazio e continuità, tornando a essere una presenza importante per la squadra inglese. Il finale di stagione ha restituito segnali incoraggianti, sia dal punto di vista fisico sia sotto l’aspetto delle prestazioni. L’idea bianconera è individuare profili affidabili, pronti e capaci di garantire immediatamente un contributo concreto. La Juventus continua quindi a seguirne l’evoluzione con attenzione, convinta che il francese possa rappresentare un’opportunità interessante soprattutto nel caso in cui dovessero aprirsi margini economici favorevoli.

Non solo Mateta: Kolo Muani resta sullo sfondo

Il nome di Mateta non esclude però altre operazioni. La Juventus continua infatti a mantenere vive più piste contemporaneamente, soprattutto considerando che il reparto offensivo potrebbe subire cambiamenti importanti. Tra i profili che restano monitorati c’è ancora Randal Kolo Muani, giocatore particolarmente apprezzato per caratteristiche tecniche e duttilità offensiva. Il francese continua a piacere indipendentemente da ciò che accadrà con Vlahovic, segnale di come la società stia valutando un possibile restyling più ampio del reparto avanzato. Molto dipenderà dalle uscite e dalle risorse economiche disponibili, ma la sensazione è che la Juventus voglia arrivare preparata a ogni scenario. Il futuro dell’attacco bianconero resta ancora tutto da scrivere, ma Mateta è tornato concretamente tra i nomi da seguire.