Calciomercato Juve, proposto Gundogan! La risposta del club bianconero

Come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, negli ultimi giorni il Manchester City ha proposto il cartellino di Ilkay Gundogan. Il tedesco, tuttavia, sarebbe stato anche all’Inter. Entrambi i club, però, avrebbero declinato la proposta, avendo strategie e obiettivi differenti.
Dopo aver chiuso la cessione di Douglas Luiz, infatti, la Vecchia Signora vorrebbe concentrarsi su Matt O’Riley del Brighton. L’idea della dirigenza bianconera è quella di investire su un giocatore che possa rappresentare il futuro del club, non sul campione affermato, proprio come Gundogan.