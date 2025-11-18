Calciomercato Juve, per gennaio torna di moda il nome di Xhaka

Nelle ultime ore sembra essersi riaccesa la pista che porta a Granit Xhaka. Lo svizzero, era stato già cercato nella scorsa sessione di calciomercato, ma alla fine i discorsi non furono approfonditi per diversi motivi. Da un lato per questioni anagrafiche( 33 anni) dall’altro lato perché i 15 milioni richiesti dal Leverkusen sembravano una cifra

Nelle ultime ore sembra essersi riaccesa la pista che porta a Granit Xhaka. Lo svizzero, era stato già cercato nella scorsa sessione di calciomercato, ma alla fine i discorsi non furono approfonditi per diversi motivi. Da un lato per questioni anagrafiche( 33 anni) dall’altro lato perché i 15 milioni richiesti dal Leverkusen sembravano una cifra eccessiva.

Il centrocampista si è poi trasferito in Premier League, dove attualmente indossa la maglia del Sunderland, protagonista di un grande avvio di stagione. Anche per Granit la stagione è iniziata nel migliore dei modi, con già 3 assist e un gol messi a segno. Questo rendimento, insieme alla necessità di Spalletti di avere in rosa un regista ha cambiato i piani della dirigenza bianconera. Lo svizzero, oltre a garantire più soluzioni tattiche in mezzo al campo, porterebbe alla Juventus anche esperienza internazionale e carisma da vendere. Caratteristiche richieste dal tecnico per proseguire con il percorso di crescita.

Il club inglese non avrebbe chiuso all’ipotesi di salutare il proprio centrocampista già a gennaio. La sensazione è che per strapparlo però al Sunderland serva qualcosa in più dei 15 milioni spesi in estate dal club inglese. Granit da parte sua sarebbe ben felice di fare il suo arrivo in Italia e soprattutto in maglia Juventus. La sensazione, è che se il giocatore dovesse spingere con il Sunderland per una sua cessione, si potrebbe trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti.