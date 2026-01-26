Calciomercato Juve, parla l’allenatore di En-Nesyri

Domenico Tedesco ha parlato del futuro di En-Nesyri. Al momento sembra essere più lontano il suo arrivo a Torino.

Con molta probabilità il futuro di En-Nesyri non sarà in maglia bianconera. Lo ha confermato anche Giorgio Chiellini prima della gara contro il Napoli, la società bianconera non avrebbe gradito i dubbi espressi dal centravanti marocchino e, starebbe pensando così ad altri profili.

Nell’ultima partita giocata dal Fenerbahce, sua squadra attuale, En-Nesyri nel frattempo è rimasto in panchina. Sul futuro del giocatore si è espresso anche il suo allenatore Domenico Tedesco: “La situazione per Youssi è molto semplice per me. Finché lui è un giocatore del Fenerbahce è un mio calciatore, un nostro giocatore. Ma è anche vero che stiamo cercando un attaccante”.



Nelle prossime ore sapremo sicuramente qualcosa in più sulla trattativa e sulle possibile alternative. Seguiranno aggiornamenti.