La Juventus continua ad osservare con molta attenzione identikit giovani e di prospettiva per rinforzare il reparto difensivo. Tra i tanti nomi seguiti, un profilo da seguire attentamente è quello di Joel Ordóñez, centrale classe 2004 del Club Bruges.

Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il giocatore già seguito negli ultimi giorni dagli osservatori bianconeri, piace per struttura fisica, lettura difensiva e capacità di impostazione. Ordóñez è considerato un difensore moderno: forte nel gioco aereo, solido nei duelli e abile nell’uscita palla al piede, tutte qualità che rispecchierebbero il profilo adatto al gioco di mister Spalletti.

Il costo del cartellino

La valutazione è molto alta: si parla di una cifra vicino ai 38 milioni di euro e, soprattutto con una concorrenza da diversi club di Premier League. però, è elevata. La Juventus si è informata, ma al momento non risulta una trattativa avanzata.

Il club bianconero, infatti, in questo momento starebbe sondando diverse piste per capire come poi muoversi nelle prossime settimane. Solo dopo aver definito queste variabili si capirà se l’affondo per Ordóñez potrà diventare concreto. Per ora, sempre secondo Pedullà, il difensore resta un nome segnato in agenda.