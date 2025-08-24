Calciomercato Juve, Nicolas Jackson obiettivo ma la priorità è...

Per l'attacco della Juventus spunta un nuovo nome: Nicolas Jackson. Il centravanti del Chelsea è un ottimo profilo ma del club è un altro

Negli ultimi giorni di calciomercato, molti nomi stanno girando intorno all’orbita Juventus. Nicolas Jackson è effettivamente una delle opzioni prese in considerazione per l’attacco dalla dirigenza bianconera. Il senegalese del Chelsea è una punta rapida e potente, in grado di ricoprire vari ruoli offensivi.

Nelle ultime stagioni ha alternato ottime prestazioni a momenti di incertezza: ma le sue qualità fisiche hanno attirato l’interesse di vari club europei. Tuttavia, potrebbe concretizzarsi come trattativa solamente nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo col PSG per Randal Kolo Muani.