Calciomercato Juve, Nico Gonzalez sempre più vicino all'Atletico. Le ultime
Home > Calciomercato Juve

Calciomercato Juve, Nico Gonzalez sempre più vicino all’Atletico. Le ultime

Stefania Palminteri
roma
24 Agosto, 10:13
Cresce pian piano l'ottimismo dell'Atletico Madrid per vedere Nico Gonzalez in maglia biancorossa. La Juventus lavora per l'obbligo

Il futuro di Nico Gonzalez sembra ormai segnato. l’esterno argentino vuole raggiungere Diego Simeone all’Atlético Madrid, che da settimane tratta con la Juventus per il trasferimento. La volontà del giocatore è chiara: l’ex Fiorentina sarebbe anche disposto a tagliarsi lo stipendio.

L’ipotesi più concreta per chiudere l’operazione è quella di un prestito con obbligo di riscatto, fissato in una cifra compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro. Una soluzione che accontenterebbe entrambe le parti: la società bianconera, infatti, potrà successivamente concentrarsi su Edon Zhegrova del Lille.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 24 Agosto, 13:35
Calciomercato Juve, Kolo Muani spinge per il ritorno. Il punto
La Juventus continua a lavorare sul ritorno di Randal Kolo Muani in bianconero. Il centravanti spinge per la buona uscita dell'operazione
Riccardo Focolari - 24 Agosto, 12:22
Calciomercato Juve, Djalò pronto a partire: un club è fortemente interessato
Stefania Palminteri - 24 Agosto, 11:24
Calciomercato Juve, Nicolas Jackson obiettivo ma la priorità è…
Riccardo Focolari - 24 Agosto, 11:01
Calciomercato Juve, proposto Gundogan! La risposta del club bianconero
Stefania Palminteri - 24 Agosto, 10:43
Calciomercato Juve, Facundo Gonzalez dice addio ma rimane in Serie A
Riccardo Focolari - 23 Agosto, 12:29
Balzarini sgancia la bomba su Kolo Muani
Stefania Palminteri - 23 Agosto, 12:26
Juve, quale futuro per Vlahovic? Al Milan hanno un piano
x