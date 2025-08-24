Calciomercato Juve, Nico Gonzalez sempre più vicino all’Atletico. Le ultime

Il futuro di Nico Gonzalez sembra ormai segnato. l’esterno argentino vuole raggiungere Diego Simeone all’Atlético Madrid, che da settimane tratta con la Juventus per il trasferimento. La volontà del giocatore è chiara: l’ex Fiorentina sarebbe anche disposto a tagliarsi lo stipendio.
L’ipotesi più concreta per chiudere l’operazione è quella di un prestito con obbligo di riscatto, fissato in una cifra compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro. Una soluzione che accontenterebbe entrambe le parti: la società bianconera, infatti, potrà successivamente concentrarsi su Edon Zhegrova del Lille.