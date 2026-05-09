Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Newcastle avrebbe messo nel mirino il portiere della Juventus Michele Di Gregorio. Il club inglese, si sarebbe già mosso effettuando i primi sondaggi esplorativi e i bianconeri restano così in attesa di un’eventuale offerta.

La volontà del giocatore

Il portiere, attualmente ha un contratto con lafino al, e vorrebbe continuare la sua avventura con la maglia bianconera. Nonostante una stagione segnata da alti e bassi, il suo legame con l’ambiente Juve è sempre stato solido e proprio per tale motivo non sarà facile un suo addio in estate.

Tutto ciò, però potrebbe cambiare difronte ad una grande offerta e sopratutto al richiamo del fascino di un campionato come la Premier League. Qualora infatti il Newcastle dovesse presentare a Di Gregorio una ricca offerta e soprattutto gli garantirebbe un ruolo da titolare, le situazione potrebbe evolversi velocemente.

La richiesta della Juventus

Come sappiamo bene, la dirigenza bianconera già da diverso tempo avrebbe messo gli occhi su Alisson Becker del Liverpool . L’obiettivo della Juventus, qualora dovesse liberarsi di Di Gregorio è quello di regalare a misterun portiere di caratura internazionale. Il portiere brasiliano, nonostante al momento sembra aperto abbia aperto alla destinazione, resta in attesa di conoscere se i bianconeri disputeranno o meno la Champions League la prossima stagione.

La richiesta della Juve per liberarsi del portiere ex Monza, si aggira intorno ai 14-15 milioni di euro, cifra che poi sarebbe subito rinvestita sul portiere del futuro. In casa Juventus si resta quindi in attesa dei primi passi ufficiali del Newcastle.