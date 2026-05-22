La vicenda legata al rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa Juventus. Una vicenda che dura ormai da diverso tempo, condita da ribaltoni continui.

Se in partenza sembrava difficile la permanenza dell’attaccante classe 2000, negli ultimi mesi ci sono stati dei contatti con la dirigenza che sembravano aver dato segnali di ottimismo. Dopodiché i discorsi si sono fermati e come vi raccontiamo già da diverso tempo, le due parti si incontreranno al termine della stagione per valutare il futuro del centravanti serbo.

L’interesse del Milan

La squadra rossonera non ha mai abbandonato il sogno Dusan Vlahovic- se ne parlava già nella sessione invernale di mercato- e ora potrebbe rifarsi sotto con il padre-agente del calciatore.

Come riportata l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore, che potrebbe decidere di far saltare le trattative con i bianconeri in caso di mancata qualificazione alla Champions League, piacerebbe molto ai rossoneri, che sognano il grande colpo a parametro zero.

Per il Milan, le maggiori difficoltà sarebbero però rappresentate dall’elevato ingaggio che percepisce Vlahovic: attualmente 12 milioni di euro a stagione. Cifra considerata elevata dalla dirigenza rossonera. La società bianconera resta quindi in attesa dell’incontro che avverrà tra qualche settimana, dopodiché potremo sicuramente conoscere importanti novità sul futuro del centravanti serbo.