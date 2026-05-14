La Juventus e Vlahovic, come vi abbiamo raccontato ieri, si incontreranno a fine stagione per sedersi al tavolo delle trattative e discutere il tanto atteso rinnovo di contratto. Dopo mesi di colloqui, di indiscrezioni e di rumors sul futuro del centravanti serbo, ben presto conosceremo come andrà a finire la vicenda legata a Dusan.

La Juventus, conscia dell’importanza che può avere Vlahovic, proverà a trattenere il giocatore a Torino, ma senz’altro proporrà un contratto con cifre al ribasso rispetto a quelle percepite attualmente dall’attaccante. Il classe 2000, dal canto suo dovrà decidere appunto se continuare la sua avventura con la maglia bianconera, rinunciando a soldi in meno, oppure optare per una nuova esperienza.

Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

L’insider di mercato Matteo Moretto, riporta gli ultimi aggiornamenti in merito al futuro di Dusan Vlahovic. Qui sotto le sue parole: “Sicuramente la Juventus non vuole svenarsi per Dusan Vlahovic, né a livello di salario, né a livello di commissioni, né di bonus alla firma. La Juventus sa che Vlahovic sicuramente potrebbe essere un valore aggiunto a livello di gol e Spalletti comunque spinge per provare a trattenerlo, ma sanno anche che Vlahovic magari negli ultimi anni non ha avuto un rendimento così costante, che comunque ha avuto determinati infortuni che l'hanno fermato ai box, quindi ci sono pro e contro, incognite e garanzie.

È vero che nei prossimi giorni, comunque entro maggio, la Juventus si incontrerà nuovamente per capire se Vlahovic possa accettare determinate offerte e condizioni della Juventus. Ma posso anche aggiungere che Dusan Vlahovic nelle ultime settimane viene proposto continuamente, ripetutamente da diversi procuratori a diversi top club".