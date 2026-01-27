Calciomercato Juve, Moretto: “La Juventus ha abbandonato la pista En-Nesyri”

Stando alle parole di Moretto la Juventus avrebbe abbandonato la pista che porta a En-Nesyri.

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, ha fatto il punto sulla situazione legata al centravanti marocchino En-Nesyri. Leggiamo il suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Ieri (domenica) Chiellini è stato abbastanza chiaro nell’esporre la posizione del club. Se il giocatore nutre dubbi di qualsiasi tipo, che siano economici o tecnici, riguardo un suo approdo alla Juventus, allora non arriverà. E di fatto il club ha abbandonato la pista che portava al marocchino, stanco dei suoi tentennamenti“.