Calciomercato Juve, Molina resta il primo obiettivo

La Juventus è alla ricerca di un esterno di difesa che le permetta di rinforzare la propria fascia. La società bianconera, sembra aver individuato in Nahuel Molina il profilo più adatto. Il club starebbe pensando di portare il terzino argentino a Torino già nel mese di gennaio.
L’esterno argentino, in questo avvio di stagione sta trovando poco spazio nell’Atletico Madrid. Difatti, l’allenatore Diego Simeone sembra non voler più puntare su di lui. Questa in casa Juve potrebbe essere una buona notizia, infatti Molina accetterrebbe volentieri l’ipotesi di un trasferimento. Per lui si tratterrebbe di un ritorno nel nostro campionato, vista la sua passata esperienza in Serie A, con la maglia dell’Udinese.
La Juventus proverà a chiudere con il club spagnolo trovando una formula di trasferimento vantaggiosa, come un prestito con diritto di riscatto. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid, per una cessione a titolo definitivo del giocatore chiederebbe almeno 20 milioni di euro. Cifra ritenuta alta dalla dirigenza bianconera, che per questo preferirebbe l’ipotesi del prestito.