Calciomercato Juve, Molina profilo che interessa

La Juventus vorrebbe rafforzare la propria fascia destra nel mercato invernale. L'esterno dell'Atletico Madrid sarebbe un profilo gradito al club bianconero.

La Juventus è sempre interessata a Nahuel Molina. L’esterno dell’Atlético Madrid, potrebbe infatti rappresentare un’occasione per rafforzare la fascia destra. L’ex Udinese, sarebbe un colpo ideale per la Juventus, vista la sua passata esperienza in Serie A. Questo, naturalmente è un fattore che in casa Juve è stato valutato, il giocatore non richiederebbe tempo per adattarsi e, sarebbe subito pronto per giocare. Al momento, il club bianconero ha richiesto soltanto delle informazioni, ma sembra che sia intenzionato ad approfondire il discorso. L’idea della società, sarebbe quella di regalare a Igor Tudor un’esterno nella finestra di calciomercato invernale. Molina, in questo inizio di stagione ha ricevuto poco spazio dal suo allenatore Simeone e, proprio questo non è considerato più incedibile da parte del club di Madrid. L’idea della Juve, sarebbe quella di avanzare una richiesta di prestito oneroso fino a giugno. Nelle prossime settimane, capiremo se il club bianconero deciderà di affondare il colpo per assicurarsi l’esterno argentino.